Küresel Çürümenin Karşısında Duran Lider: Erdoğan

Bu çağın asıl krizi ekonomi değil.

Bu çağın asıl krizi ahlaktır.

Dünya bugün, gücü elinde tutan çevrelerin hukuku eğip büktüğü, dili zehirlediği, suçu kavramlara boğarak “tartışılabilir” hâle getirdiği bir karanlıktan geçiyor. Kravatlı elitizmin arkasına saklanan bu yapı, yıllarca “medeniyet”, “özgürlük” ve “ilerleme” dersi verdi. Aynı anda karanlık ağlar kurdu, dosyalar kapattı, vicdanı susturdu.

Yahudi-WASP (Beyaz Anglo Sakson Protestan) kimliği dünyada korkulan ve güçlü olan profilden sapıkça bir pedofiliye dönüştü.

Bu çürümenin sembol dosyalarından biri Jeffrey Epstein’dır. Pedofiliyi bir “yönelim” gibi sunmaya kalkışması, bireysel bir sapkının hezeyanı değil; suçu normalleştirmeye çalışan sistemin diliydi. Suçu tartışmalı yap, kavramlaştır, akademik jargonla perdele… Böylece toplumun refleksini uyuştur. İşte Batı merkezli “elit ahlakının” geldiği nokta budur.

Aynı dönemde “ilerleme” ambalajıyla çocukların bedenini merkeze alan projeler, fonlar ve lobiler ortaya çıktı. Bilim konuştu ama etik sustu. Para aktı ama hesap sorulmadı. Çocuklar ideolojik projelerin laboratuvar nesnesi hâline getirildi. Medeniyet dedikleri şey, tam da burada çöktü.

Ve dünya ilk kez şunu net biçimde gördü:

“Üst akıl” diye sunulan yapı, üstün değil, çürümüş bir akıldır.

İşte bu çürümeye sınır çizen bir lider var.

Ve bu yüzden hedefte.

O lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan.

Erdoğan’ı rahatsız edici kılan şey gücü değil; netliğidir. Herkesin cümleleri yuvarladığı yerde o düz konuşur. Herkesin kaçındığı yerde o durur. Aileyi, çocuğu ve toplumsal vicdanı pazarlık konusu yapmaz. “Her şey görecelidir” yalanına teslim olmaz. Değerleri diplomatik süs değil, devlet politikası hâline getirir.

Bu yüzden korkuyorlar.

Bu yüzden şeytanlaştırıyorlar.

Bu yüzden susturmaya çalışıyorlar.

Çünkü Sayın Erdoğan gücünü fonlardan değil, milletin iradesinden alır. Küresel salonların alkışına değil, halkın rızasına yaslanır. Sandığın meşruiyetini, lobilerin baskısına değişmez. Bu yüzden konuştuğunda yankı yapar; çünkü arkasında hesap defteri değil, toplumsal karşılık vardır.

Uluslararası arenada “hayır” diyebilen lider sayısı azdır. Mazlumun adını anmaktan çekinmeyen, değerleri savunmanın bedelini ödemeyi göze alan lider sayısı daha da azdır. İşte Sayın Erdoğan, bu azınlığın merkezindedir. Bugün küresel düzenin rahatsızlığı, onun sertliğinden değil; teslim olmayışındandır.

Son söz şudur:

Çürümüş düzenler, sınır çizen liderlerden korkar.

Ve bugün korku varsa, sebebi nettir.

Bu kadim ülke adına gurur verici olan da budur,

insanlık adına umut veren de.