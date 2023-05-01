Tepki çeken şaka Hasan Can Kaya'yı mahkemelik etti! Hukuki süreç başlatılacak

"Kimsenin haddi değildir"

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Ülkemizi uluslararası alanda temsil eden ve saygınlığı olan Fırat Üniversitemize yönelik konuşmalarından dolayı Hasan Can Kaya’yı kınıyorum. Aziz şehrimizi ve Fırat Üniversitemizi küçümsemek hiç kimsenin haddine değildir" sözleriyle Kaya'yı eleştirdi.