Tepki çeken şaka Hasan Can Kaya'yı mahkemelik etti! Hukuki süreç başlatılacak
Komedyen Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' programında Elazığ'da bulunan Fırat Üniversitesi hakkında yaptığı şaka tepki çekti. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Hasan Can Kaya'yı kınarken, Fırat Üniversitesi ise hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.
Hasan Can Kaya, programında konuklarından birine "Ne mezunusun?" diye sordu.
Genç kız ise, "Elazığ, Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum" cevabını verdi.
Bunun üzerine Kaya, "Elazığ Bilgisayar Mühendisliği, bilgisayar yok ama. Bu çocukların abaküsü var ya, onunla yapıyorlar" dedi. Ünlü komedyenin şakasına art arda tepkiler geldi.
"Kimsenin haddi değildir"
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Ülkemizi uluslararası alanda temsil eden ve saygınlığı olan Fırat Üniversitemize yönelik konuşmalarından dolayı Hasan Can Kaya’yı kınıyorum. Aziz şehrimizi ve Fırat Üniversitemizi küçümsemek hiç kimsenin haddine değildir" sözleriyle Kaya'yı eleştirdi.