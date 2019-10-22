Tenis yıldızı Rafael Nadal 14 yıllık sevgilisiyle nikah kıydı
İspanyol tenis yıldızı Rafael Nadal 14 yıllık sevgilisi Maria Perello ile nikah masasına oturdu.
Bir sezonda toprak, çim ve sert zeminde grand slam kazanan tek erkek tenisçi Rafael tenis tarihinde bir grand slami 9 kez kazanan ilk tenisçi olmuştu. Ünlü İspanyol tenisçi Rafael Nadal, nişanlısı Maria Perello ile evlendi.
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14 yıldır birlikte olan ikili, İspanya'nın Mallorca şehrinde düzenlenen düğünle dünyaevine girdi.
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Düğüne, aralarında eski İspanya Kralı Juan Carlos'un da bulunduğu spor ve sanat camiasından yaklaşık 350 davetlinin katıldı.
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Rafael Nadal ve çocukluk aşkı Perello, geçtiğimiz ocak ayında nişanlandıklarını duyurmuştu.
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