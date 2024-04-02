Tencere getirdi tencere götürdü

31 Mart 2024 seçim grafiği doğru okunmalı, seçmenin verdiği mesaj dikkate alınmalı. Sandıktan çıkan sonuçlar Nisan 1 şakası değil basbayağı gerçek.

Derin analizlere,

Seçmenin demografik yapısını sorgulamaya,

Yereldeki beklentilere,

Proje ve icraatlara bakmaya hiç gerek yok.

Merhum Süleyman Demirel’in “Boş tencerenin götürmeyeceği iktidar yoktur” sözünün anlam ve önemini gördük. Ekonomideki yüksek artış, kira ve gıdadaki erişim zorluğu, alım gücünü düşürmesi,

28 Mayıs seçimlerinde seçim avansı olarak verilen EYT ve bu sürecin iktidara yüklediği maddi külfet,

Sonrasında emekliye yapılan artışın yeterli olmaması,

Bütün bunların yanında AK Partinin kendi içindeki kaos,

Belediye başkan adayları belirlenirken yerelden alınan verilerin önemsenmemesi. Değişimin yapılması gereken il ve ilçelerde yeterince hassasiyet gösterilmemesi, yanlış aday seçimi,

Vatandaşın, AK Parti kadrolarındaki kraldan çok kralcı hallerinden duyduğu rahatsızlık,

Seçmeni kırmızı karta zorladı.

AK Parti kadrolarında seçim takvimini muhteşem bir şekilde uygulayan, halkla bütünleşen, etkileşim sağlayan, özellikle CHP’nin seçmeninin kemikleşmiş yapısında kırılma sağlayan oldukça başarılı adaylar sonuç ne olursa olsun kazanandır.

Kazanan emektir, kazanan inançtır, kazanan vefadır.

Bu seçimin en büyük kaybedeni İYİ Parti olmuştur. Meral Akşener Altılı Masa’daki liderler ve Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu’ndan intikam almak için başlattığı seçim stratejisi sınıfta kaldı. Tavanda kurmayı başaramadığı ittifakı millet kendi eliyle kurdu. İYİ Parti kan kaybetti. Partinin teşkilatlanma sorumlusu ve İYİ Partinin İstanbul Belediye Başkan adayı Mehmet Satuk Bugra Kavuncu’nun oy kullandığı sandıktan sadece kendi ailesinin oy verdiği üç oyun çıkması sözün bittiği yer. Bu seçimde, İYİ Partinin oyları CHP içinde erimiştir.

Seçimden çıkan diğer mesaj; CHP’nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na geldi. CHP’nin seçmenini cam fanusta, yüzde yirmi beşte saklı tutan Kılıçdaroğlu’nun siyasi hayatı emekli oldu.

Kısa bir süre 10 ay öncesi CHP seçimin kaybedeniydi. Seçim sonrası fonda Özgür Özel arkada Ekrem İmamoğlu şeklinde devam eden süreç, tasviyeler, partinin seçmen dili konusundaki değişimi, İmamoğlu’nun hareketli ve kucaklayıcı hali İYİ Parti seçmeninin neredeyse tamamını CHP’ne katması, birleştirici, ötekileştirmeden uzak tutan dil ve yüksek enerjisi kazandıran oldu.

Risk alan, sahada olan İmamoğlu kazandı. Ekrem İmamoğlu en başından beri Türkiye’nin yeni siyasi lideri olma yolunda önemli bir adımlarla ilerledi. Seçmende kredisini İmamoğlu, Yavaş ve CHP’nden yana kullandı. Her iki belediye başkanı oylarını artırarak siyaset arenasında varlıklarını perçinlediler.

Seçmen, CHP’ne bu krediyi iyi değerlendirirsen, yerel yönetimlerde başarılı olursan, 2028 seçimlerinde iktidar için aday olabilirsin mesajını verdi. İstanbul ve Ankara büyük farkla alındı. Bursa eklendi. İstanbul’da 39 ilçeden 26’sını CHP’si aldı.

Bu seçimin diğer bir kazananı Özgür Özel ve koltuğu oldu. Özel seçimden sonra oldukça kucaklayıcı ve yapıcı bir basın açıklaması yaptı. Seçimlerin kaybedeni olmadığını söyledi.

İktidar seçim grafiğini dikkatli okumalı. Neleri doğru neleri yanlış yaptığı konusunda öz eleştiri yapmalı. Vatandaş açısından durum daha zor hale gelmemeli. Bunun için tedbirler alınmalı. Reçeteler yazılmalı. Seçimleri kaybetme riskine rağmen emeklilere zam yapılamadı. Temmuz ayı işaret edildi.

Etiketler sürekli fırlarken, barınma, gıda, enerji gibi yaşamsal ihtiyaçlar nasıl karşılanacak?

Ortada sıkılacak kemer kalmamışken…

Ekonomi yöneticileri nasıl bir tedbir alacak? O tencere kaynamazsa “ben muhalefete oy verdim” demenin “ben iktidara oy vermeye devam ettim” diye ortalıkta dolaşmanın hiçbir anlamı olmayacak.

Sonuca bak sonuca.

Zengin tüccar, sanayici ve müteahhitler zenginliklerine zenginlik katmaya devam edecek, haksız zenginleşme alıp başını gidecek ama oy deposu olarak görülen yoksula, emekliye sahip çıkılmayacak.

İtiraz hakkı ya da hesap sorulacak yer olarak sandık görülecek, çünkü sadece bir kesim ulaşabiliyor iktidara. Bir kesim de verilenle yaşamaya mahkûm ediliyor. O nedenle sandıktan çıkan mesaj doğru okunmalı.

Akıllı siyaset, sandıktan ders çıkarır. Analizi doğru yapar. Demokraside son söz milletindir. Galip millettir.