TEM'de zincirleme kaza: 13 araç birbirine girdi, trafik felç oldu! Yaralılar var...
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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yolcu otobüsü, 3 tır ve 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle trafik felç olurken sürücüler kontak kapattı.
Kaza, Tem Otoyolu İstanbul istikameti Kuruçeşme mevkiinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda yolcu otobüsü, 3 tır ve 9 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.
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Meydana gelen kazada araçlarda bulunan biri çocuk 5 kişi yaralandı.
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Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
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İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansa alınarak, çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.
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