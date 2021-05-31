TEM'de 26 aracın birbirine girdiği feci kaza! İstanbul yönü trafiğe kapandı

TIR sürücüsü araç içine sıkıştı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bir tır sürücüsünün araç içinde sıkıştığı kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.