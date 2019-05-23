Televizyon efsaneleri arasına girdi Ece Erken ve Bircan Bali'nin Madonna gafı

Tel Aviv'deki yarışmada Madonna'nın nasıl olup da birinci olamadığına şaşan Ece Erken aynen şunları söyledi:

-Biliyorsunuz Madonna'ya da bir çok tehdit ve boykot geldi. Ona rağmen gitti. Ama Madonna'nın birinci olamaması çok acayip deği mi? Madonnasın ya... Ne yapsan olur.