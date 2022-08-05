Teletabiler'deki güneş bebeği yıllar sonra görenler şok geçirdi! ''Hiç değişmemiş''
1997 yılında yayınlanmaya başlayan Teletabiler'deki güneş bebek büyüdü. Yayınlandığı zamanların en popüler dizisi olan Teletabiler, hala akıllarda... Bebeğin büyümüş halini görenleri gözlerine inanamadı. Şimdilere 27 yaşında olan Smith, "Herkes gülümsememin değişmediğini söylüyor" dedi.
90'ların en popüler dizilerinden bir tanesi olan Teletabiler'deki güneş bebeğin son hali şok etti. Smith'in 27 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı. Yayınlandığı dönemin reyting rekorlarını kıran Teletabiler, bölümlerinin bitmesinden uzun yıllar sonra bile merak konusu olmaya devam ediyor.
90'lı yılların sonunda yayınlanan ve o dönem izlenme rekorları kıran çocuk programı Teletabiler yıllar geçse de unutulmayan yapımlar arasında.
Dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine sahip olmuş animasyona benzer yapımda Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa, Po karakterlerinin yanı sıra sadece Jenerik'te gördüğümüz güneşin içinde gülen bir de bebek vardı. İşte o bebek büyüdü.
Program sırasında 9 aylık bebek olan Jessica Smith, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.