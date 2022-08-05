Teletabiler'deki güneş bebeği yıllar sonra görenler şok geçirdi! ''Hiç değişmemiş''

90'ların en popüler dizilerinden bir tanesi olan Teletabiler'deki güneş bebeğin son hali şok etti. Smith'in 27 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı. Yayınlandığı dönemin reyting rekorlarını kıran Teletabiler, bölümlerinin bitmesinden uzun yıllar sonra bile merak konusu olmaya devam ediyor.