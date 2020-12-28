Telegram'dan tepki çeken karar 2021 yılı itibariyle başlayacak
Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, yaptığı açıklama ile platformda reklam gösterimine başlanacağını duyurdu. Aynı açıklamaya göre, reklamlı Telegram 2021 yılı itibari ile hayatımıza girecek.
500 milyona yakın kullanıcısı ile WhatsApp’ın en büyük rakibi konumunda olan Telegram kullanıcılarının pek de hoşuna gitmeyen bir karar aldı.
Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, gelecek yıldan itibaren uygulamada reklam göstermeye başlayacaklarını açıkladı.
Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi olan bu karar pek çok kullanıcının tepkisini çekti.
Ancak Durlov’a göre, bugüne kadar kendi imkanları ile ayakta duran Platformun bağımsız kalabilmesi için gelir elde etmesi gerekiyor. Durlov gelir etmek için de reklamlı modele geçeceklerinin altını çiziyor.