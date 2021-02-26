Telegram yeni özelliklerini duyurdu kullanıcısı sayısı katlandı
WhatsApp'ın kullanıcılarına dikte ettiği değişiklik sonrası kullanıcı sayısı hızla artan Telegram, uygulamayı bir dizi yeni özellik entegre etmeye hazırlanıyor.
Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kullanıcılarına seçim hakkı tanımadığı, zorunlu güncelleme kararının yankıları sürüyor.
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Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın bu kararı sonrası pek çok rakip uygulama kısa sürede milyonlarca yeni kullanıcıya ulaştı.
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O uygulamalardan birisi olan Telegram, WhatsApp kullanıcılarının bir hayli işine yarayacak özelliklere kavuşuyor.
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The Verge’de yer alan habere göre, iOS ve Android uygulamaları için yayınlanan Telegram 7.5.0 güncellemesi platforma bir dizi yenilik ekliyor.
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