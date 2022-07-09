'Telefonum ve arkadaşım yok' diyen Masterchef yarışmacısı Gülistan Şalk için ortalığı karıştıran iddia!

İlginç hayat hikayeleri olan ve farklı farklı pek çok yarışmacının yarıştığı programda, 22 yaşındaki Gülistan Şalk da ses getirmişti. Yarışmacılardan biri olmak için elemelerde gördüğümüz Gülistan Şalk, cep telefonu kullanmadığını ve arkadaşları konusunda hayal kırıklığına uğradığını söyleyerek hem jüriler hem de izleyenler tarafından dikkat çekmişti.