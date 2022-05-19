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Telefon faturasını görünce inanamadı! Hesaplarına bloke konan Ece Erken isyan etti

Telefon faturasını görünce inanamadı! Hesaplarına bloke konan Ece Erken isyan etti

Geçtiğimiz ay hesabına bloke konulduğu için isyan eden Ece Erken, gelen telefona faturasına tepki gösterdi.

Telefon faturasını görünce inanamadı! Hesaplarına bloke konan Ece Erken isyan etti

Ocak ayında avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle yıkılan Ece Erken, zor günleri geride bırakmaya çalışıyor.

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Telefon faturasını görünce inanamadı! Hesaplarına bloke konan Ece Erken isyan etti

Bu süreci ailesiyle ve arkadaşlarıyla geçiren Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

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Telefon faturasını görünce inanamadı! Hesaplarına bloke konan Ece Erken isyan etti

Geçtiğimiz ay Instagram hesabından bir paylaşım yapan Erken banka hesabına bloke konulduğunu söylemişti.

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Telefon faturasını görünce inanamadı! Hesaplarına bloke konan Ece Erken isyan etti

Erken, "Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş." ifadelerini kullanmıştı.

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