Tektaşlı bebek mevlidinden sonra dansözlük kına gecesi videosu patladı

Türkiye son dönemde muhafazakar zenginlerin yaptığı, gösterişli ve şatafatlı etkinlikleri konuşuyor. Muhafazakar zenginlerin bekarlığa veda, kına gecesi, düğün, mevlid, doğum, hamilelik, hoş geldin partisi gibi organizasyonlarda, lüksün ön plana çıkarılması tartışmalara neden oluyor.