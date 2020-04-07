Teknoloji devi Zoom 1.1 milyon öğrenciye yasaklandı! Zoom hesabı nasıl silinir?
New York City Eğitim Departmanı video konferans uygulaması Zoom'un kullanımını yasakladı. Peki son günlerde güvenlik endişeleri ile gündeme gelen Zoom hesabı nasıl silinir? İşte Zoom ile ilgili merak edilenler.
Fortune’da yer alan habere göre, güvenlik açıkları sonrası New York City Eğitim Departmanı harekete geçti ve uzaktan eğitim kapsamında bu uygulamanın kullanmayacağını açıkladı.
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Zoom'un yasaklanmasıyla birlikte eyaletteki 1.1 milyon öğrenci, benzer bir kullanım sunan Microsoft Teams üzerinden uzaktan eğitimine devam edecek.
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Zoom uygulaması nedir?
Aynı anda 99 kişinin görüntülü konuşma yapmasına izin veren Zoom son haftalarda 20 milyon defa akıllı cihazlara indirilerek TikTok’un ardından en çok indirilen ikinci uygulama olmuştu.
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Ancak bu popülarite ile birlikte uygulamanın mercek altına alınması ile Zoom’un kullanıcılarının pek hoşuna gitmeyen bir ajandası olduğu da ortaya çıktı.
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