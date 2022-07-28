Teknede romantizm! Yağmur Atacan'dan eşi Pınar Altuğ'a aşk dolu sözler...
1994 Mıss Turkey tacını takan Pınar Altuğ, mankenlikten sonra oyunculuk kariyerine adım atmış, başarılı performansıyla adından söz ettirmişti. Kendisinden yaşça küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile dünya evine giren ünlü çift şimdilerde sosyal medyanın ilgi odağı olmuş durumda..Uçak anıları ile gündeme bomba gibi düşen çiftten bu sefer de romantizm dolu aşk pozları geldi. Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ'a olan aşkını "Sıcak sen ve ben" diyerek haykırdı. İşte haberin detayları...
Tekrarları ilgiyle izlenen bir döneme damga vuran "Çocuklar Duymasın" dizisinde Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la dünya evine girmiş, Su ismini verdikleri çocuklarıyla çift evliliklerini taçlandırmıştı. Geçtiğimiz günlerde uçak anıları ile gündem olan ünlü çiftten bu sefer de aşk pozu geldi. Sosyal medyayı yeni kullanmaya başlayan Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ ile aşk pozunu paylaşarak "Sıcak, sen ve ben" notunu düştü...
Geçtiğimiz günlerde uçak anıları ile gündem olan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti tekne tatillerinde romantik anlar yaşıyor. Sosyal medyaya geç girmesine rağmen kısa sürede adapte olan Yağmur Atacan'ın özellikle eşi Pınar Altuğ ile tatlı atışmaları takipçilerin ilgisini çekiyor.
Yağmur Atacan son olarak oyuncu eşi Pınar Altuğ'a olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.
Aralarındaki yaş farkı yorumlarına aldırış etmeden mutlu bir evlilik yürüten Yağmur Atan ile Pınar Altuğ'dan aşk pozu geldi. İşte Yağmur Atacan'ın Pınar Altuğ'a aşk sözleri...
Sosyal medyayı sık kullanan Pınar Altuğ'a artık Instagram'a katılan eşi Yağmur Atacan da eşlik ediyor. Yağmur Atacan yaptığı yeni paylaşımla hayranlarının ilgisini çekti. Ünlü çiftin aşk pozu sosyal medyaya damga vurdu.