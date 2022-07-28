Teknede romantizm! Yağmur Atacan'dan eşi Pınar Altuğ'a aşk dolu sözler...

Tekrarları ilgiyle izlenen bir döneme damga vuran "Çocuklar Duymasın" dizisinde Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la dünya evine girmiş, Su ismini verdikleri çocuklarıyla çift evliliklerini taçlandırmıştı. Geçtiğimiz günlerde uçak anıları ile gündem olan ünlü çiftten bu sefer de aşk pozu geldi. Sosyal medyayı yeni kullanmaya başlayan Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ ile aşk pozunu paylaşarak "Sıcak, sen ve ben" notunu düştü...