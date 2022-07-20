Teknede birbirlerine girdiler! Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu, öyle bir şey söyledi ki...

Acun Ilıcalı ve eski eşi, Melisa Ilıcalı'nın annesi Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz günlerde arkadaşlarının teknesinde tartıştığı anların görüntüleri ortaya çıkmış ve sosyal medya adeta çalkalanmıştı. İkilinin arasında geçen tartışma herkes tarafından merak edilirken, Acun Ilıcalı'dan ilk kez açıklama geldi. Subaşı ile arasında geçen konuşmaların ne olduğunu katıldığı bir davette açıklayan Ilıcalı'nın söyledikleri büyük dikkat çekti.