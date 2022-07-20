Teknede birbirlerine girdiler! Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu, öyle bir şey söyledi ki...
Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşlarının teknesinde bulunan ve tartıştıkları görüntüleri ortaya çıkan Acun Ilıcalı ve eski eşi Şeyma Subaşı, gündemi adeta sallamıştı. Söylenenleri duyan Acun Ilıcalı, katıldığı bir davette bu konuyla alakalı ilk defa konuştu, sessizliğini bozdu. Şeyma Subaşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı'nın sözleri, magazin gündemine bomba gibi düştü. Bakın Ilıcalı; kızı Melisa'nın annesi, eski eşi Subaşı ve tartıştıkları görüntüler hakkında neler söyledi...
Acun Ilıcalı ve eski eşi, Melisa Ilıcalı'nın annesi Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz günlerde arkadaşlarının teknesinde tartıştığı anların görüntüleri ortaya çıkmış ve sosyal medya adeta çalkalanmıştı. İkilinin arasında geçen tartışma herkes tarafından merak edilirken, Acun Ilıcalı'dan ilk kez açıklama geldi. Subaşı ile arasında geçen konuşmaların ne olduğunu katıldığı bir davette açıklayan Ilıcalı'nın söyledikleri büyük dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki bir mekanda eski eşi Şeyma Subaşı ile tartıştığı iddia edilen Acun Ilıcalı, katıldığı bir davette sessizliğini bozdu.
Melisa ismini verdikleri bir kızları olan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın Muğla'nın gözde tatil beldesi Bodrum'da ünlülerin uğrak bir restoranında tartıştıkları iddia edildi.
İkilinin kavga ettiği iddia edilen görüntünün magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından Ilıcalı'dan beklenen açıklama geldi.