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Tekirdağ'da tedirgin eden balık ölümleri! Muhtar isyan etti

Tekirdağ'da tedirgin eden balık ölümleri! Muhtar isyan etti

TEKİRDAĞ Malkara ilçesi Çimendere Mahallesi’nden geçen derede meydana gelen balık ölümleri mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.

Tekirdağ'da tedirgin eden balık ölümleri! Muhtar isyan etti

Tekirdağ'da bir fabrikadan salınan atıkların dere kirliliğinin yanı sıra balık ölümlerine de neden olduğu ileri sürüldü. 

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Tekirdağ'da tedirgin eden balık ölümleri! Muhtar isyan etti

Çevre sakinlerinin şikayeti üzerine derede inceleme başlatıldığı bildirildi. 

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Tekirdağ'da tedirgin eden balık ölümleri! Muhtar isyan etti

Çimendere Mahallesi Muhtarı Tolga Güngör, “Bu güzelim dereden tarlamızı suluyoruz, mahsulümüzü yetiştiriyoruz. Şu an dere çok kirli ve yüzlerce balık ölüsü var. Yazık günah değil mi?" diyerek tepkisini dile getirdi.

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Tekirdağ'da tedirgin eden balık ölümleri! Muhtar isyan etti
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