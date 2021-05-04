Tekirdağ'da tedirgin eden balık ölümleri! Muhtar isyan etti

Çimendere Mahallesi Muhtarı Tolga Güngör, “Bu güzelim dereden tarlamızı suluyoruz, mahsulümüzü yetiştiriyoruz. Şu an dere çok kirli ve yüzlerce balık ölüsü var. Yazık günah değil mi?" diyerek tepkisini dile getirdi.