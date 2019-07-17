Tekirdağ'da tarihi dokuyu yaşatacak proje hizmete girdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da proje ile Tekirdağ'ın nefes alacağını ifade etti. Büyükşehir belediyesi olarak ilçe ayrımı yapmaksızın her yere eşit şekilde destek vereceklerini belirterek, Albayrak, "Düzenlenen meydan projesi ile il merkezindeki tarihi binaların önünün açıldığını, bakıldığında, tarihi valilik binası, tarihi belediye binası, Rüstempaşa Camse, Eski Cami ve Orta Cami’nin bulunduğu alan tıpkı 1921'deki meydanı anımsatacak şekilde düzenlendi.