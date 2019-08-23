Tekirdağ'da satılmaya çalışıyordu bir avuç büyüklüğünde ama tam 1500 yıllık çıktı
TEKİRDAĞ Çorlu'da yaşayan iki vatandaşın tarihi eser niteliği taşıyan 1500 yıllık İbranice yazılı Tevrat tefsirini satmaya çalışması, başarısızlıkla sonuçlandı.
Tarihi eser satıcılığına bir yenisi daha eklendi. Bu sefer Tekirdağ'da 1500 yıllık olduğu öğrenilen 17 sayfalık ve 9x7 santimetre ebadında Tevrat tefsiri satılmaya çalışıldı.
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde Y.K. ve E.Ş. isimli kişilerin irtibat kurdukları bazı kişilere tarihi eser niteliği taşıyan İbranice yazılı Tevrat tefsiri satmaya çalıştıklarını belirledi.
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Ekipler, takibe aldıkları şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda satılmak istenen ve 1500 yıllık olduğu değerlendirilen 17 sayfalık el yazması Tevrat tefsiri ele geçirildi.
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Tevrat tefsirini satmaya çalışan şüphelilerin (Y.K. ve E.Ş.) gözaltına alındığı öğrenildi.
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