Tekirdağ'da midibüsün altında kalan kişi ağır yaralandı
Demirören Haber Ajansı
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde arızalanan yolcu midibüsünü tamir etmek için altına giren sürücü Sadettin Durmuş, birden hareket eden aracın üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı.
İSTANBUL Boğaziçi Üniversitesi Sualtı Sporları Kulübü (BÜSAS) üyesi 20 kişilik öğrenci grubu, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Saros Körfezi kıyısındaki İbrice Limanı'na dalış yaptı.
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İstanbul'a dönüşe geçen öğrencileri taşıyan Sadettin Durmuş, yönetimindeki 34 LDC 25 plakalı midibüs, Tekirdağ'ın Malkara ilçesi girişine geldiğinde arıza yaptı.
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Sürücü Durmuş, midibüsü yolun sağına çekerek, arızayı gidermek için altına girdi ancak yokuşta bulunan midibüs birden hareket ederek Durmuş'un üzerinden geçti.
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Olayı gören öğrencilerin haber vermesiyle birlikte gelen sağlık ekipleri Durmuş'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
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