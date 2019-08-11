Tekirdağ'da korkunç kaza! Hayvanlarını kurtarmak isterken feci can verdi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Tekirdağ'da korkunç kaza! Hayvanlarını kurtarmak isterken feci can verdi

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yolcu treninin çarptığı çoban Kadir Bingöl (20), hayatını kaybetti. Bingöl'ün rayların üzerinden geçen büyükbaş hayvanlarını kurtarmak isterken trenin altında kaldığı öğrenildi.

Tekirdağ'da korkunç kaza! Hayvanlarını kurtarmak isterken feci can verdi - Sayfa 1

Kaza, Çerkezköy ilçesinin Veliköy Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan Edirne'nin Uzunköprü ilçesine giden 12704 sefer sayılı yolcu treni, rayların üzerinden büyükbaş hayvanlarını geçirmeye çalışan Kadir Bingöl'e çarptı.

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Tekirdağ'da korkunç kaza! Hayvanlarını kurtarmak isterken feci can verdi - Sayfa 2

Ağır yaralanan Bingöl, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenirken, yolda hayatını kaybetti. 

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Tekirdağ'da korkunç kaza! Hayvanlarını kurtarmak isterken feci can verdi - Sayfa 3

Çobanlık yapan Bingöl'ün, büyükbaş hayvanlarını otlatmaya götürmek için tren raylarının üzerinden geçirdiği, bu sırada treni fark ettiği, hayvanlarını kurtardığı, ancak kendisinin altında kaldığı ifade edildi.

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Tekirdağ'da korkunç kaza! Hayvanlarını kurtarmak isterken feci can verdi - Sayfa 4

Adı açıklanmayan makinistin polis tarafından ifadesi alındı. Tren, kazadan 1 saat sonra Uzunköprü'ye hareket etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kadir Bingöl'ün otlattığı hayvanlar, polis ekipleri tarafından toplandı.

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