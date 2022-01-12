Tekirdağ'da fırtına ve kar etkili oluyor! Eğitim uçuşları ile deniz seferleri iptal edildi
TEKİRDAĞ'da, kar yağışı ile birlikte fırtına etkili oldu. Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan eğitim uçuşları ile Marmara Denizi'nde feribot seferleri iptal edildi. Öte yandan Malkara, Hayrabolu, Saray ilçelerinde de etkili olan kar kazaları da beraberinde getirdi. Bir servis midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada 25 yaralı var.
Kentte sabah saatlerinden itibaren hızı saatte zaman zaman 100 kilometreyi bulan tam fırtına ile özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan yapılması planlanan eğitim uçuşları, iptal edildi. Kent merkezi ve Marmaraereğlisi ilçesindeki balıkçılar da denize açılamadı.
Marmaraereğlisi'nde barınakta bulunan bazı balıkçı tekneleri yan yattı. Tekirdağ'dan Marmara Denizi'ndeki Karabiga, Avşa ve Marmara Adası'na feribot seferleri de durduruldu. Tekirdağ açıklarındaki gemiler ise demirlendi.
Minibüs devrildi! Yaralılar var
Kar yağışı Malkara, Hayrabolu, Saray ilçelerinde de etkili oldu. Saray ilçesinin Bahçeköy Mahallesi'nde işçilerin taşındığı servis midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada midibüsteki 25 kişi, hafif yaralandı.