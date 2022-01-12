Tekirdağ'da fırtına ve kar etkili oluyor! Eğitim uçuşları ile deniz seferleri iptal edildi

Marmaraereğlisi'nde barınakta bulunan bazı balıkçı tekneleri yan yattı. Tekirdağ'dan Marmara Denizi'ndeki Karabiga, Avşa ve Marmara Adası'na feribot seferleri de durduruldu. Tekirdağ açıklarındaki gemiler ise demirlendi.