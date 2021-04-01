Tekirdağ'da çalışmalar son noktaya geldi: İşte milyonların beklediği yerli Covid-19 aşısı
TÜRKİYE'nin yerli ve milli aşısından gelen haber umut verdi. Çalışmalarda son noktaya gelindiği belirtilirken 18-55 yaş aralığındaki sağlıklı gönüllülerde aşının denenmeye başlandığı aktarıldı.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki fabrikada gece gündüz demeden çalışan 100 kişilik ekip ile yerli aşıda son noktaya gelindi. Koçak Farma fabrikasında yapılan çalışmalar sonucunda insanları bezdiren koronavirüsün yerli aşısı sağlıklı gönüllülerde denenmeye başladı.
Birinci faz çalışmalarında sonra gelinen aşının sırada ikinci ve üçüncü faz çalışmaları var. Milyonları ilgilendiren yerli aşının Eylül, Ekim ayında onayı alındıktan sonra piyasaya çıkması bekleniyor.
Mutan virüse karşı etkinliğine yönelik faz çalışması
Türkiye’nin yerli ve milli aşısı mutant virüslerin ortaya çıkmasından sonra faz çalışmaları yapılan bir aşı. Bu kapsamda yerli aşının aynı zamanda mutan virüsüne karşı olan etkinliği de araştırılıp faz çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Faz 2 ve faz 3 çalışmaları da tamamlandıktan sonra Türkiye’nin yerli aşısı olacak.