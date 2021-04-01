Tekirdağ'da çalışmalar son noktaya geldi: İşte milyonların beklediği yerli Covid-19 aşısı

Mutan virüse karşı etkinliğine yönelik faz çalışması

Türkiye’nin yerli ve milli aşısı mutant virüslerin ortaya çıkmasından sonra faz çalışmaları yapılan bir aşı. Bu kapsamda yerli aşının aynı zamanda mutan virüsüne karşı olan etkinliği de araştırılıp faz çalışmaları gerçekleştiriliyor.