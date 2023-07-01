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Tekirdağ'a tatilci akını: Bir mahallenin nüfusu ilçe nüfusunu geçti

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Tekirdağ'a tatilci akını: Bir mahallenin nüfusu ilçe nüfusunu geçti

TEKİRDAĞ'da 9 günlük kurban bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar plajlara akın etti. Çevre illerden gelen tatilcilerin de yoğunluğu ile kentin plajlarıyla bilinen Kumbağ Mahallesi'nin nüfusu 150 bini geçti.

Tekirdağ'a tatilci akını: Bir mahallenin nüfusu ilçe nüfusunu geçti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesinde turist yoğunluğu dikkatlerden kaçmadı.

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Tekirdağ'a tatilci akını: Bir mahallenin nüfusu ilçe nüfusunu geçti

Kurban bayramını fırsat bilen vatandaşlar, plajlara akın ederek yoğunluk oluşturdu. 

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Tekirdağ'a tatilci akını: Bir mahallenin nüfusu ilçe nüfusunu geçti

Kumsalda adeta adım atacak yer kalmazken, vatandaşlar denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.

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Tekirdağ'a tatilci akını: Bir mahallenin nüfusu ilçe nüfusunu geçti

Öte yandan, tatilin bitecek olmasıyla birlikte dönüş hazırlıklarına başlayan tatilciler, kentin giriş ve çıkışlarında yoğunluk oluşturmaya başladı.

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