Tekirdağ Malkara'da yangın 2 evi kül etti
Demirören Haber Ajansı
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bahçedeki saman balyalarının tutuşmasıyla çıkan yangında, tek katlı olan 2 ev kül oldu. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını gözyaşları dökerek izledi.
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bahçedeki saman balyalarının tutuşmasıyla çıkan yangında tek katlı 2 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Ahmet Dallı (85), itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını gözyaşları dökerek takip etti.
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Malkara'nın kırsal Sağlamtaş Mahallesinde çiftçilik yapan Hüseyin Anlar'ın evinin bahçesinde bulunan yaklaşık 500 saman balyası henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
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Balyaların alevi rüzgarın da etkisiyle yan tarafında bulunan Ahmet Dallı'ya ait tek katlı iki eve sıçradı.
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Ev sahibi Dallı ile mahalle sakinleri yangına hortum ve kovalarla su dökerek söndürmeye çalışırken, alevler rüzgarın de etkisiyle kısa sürede tüm evi sardı.
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