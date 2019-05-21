Tekirdağ Malkara'da yangın 2 evi kül etti

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Tekirdağ Malkara'da yangın 2 evi kül etti

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bahçedeki saman balyalarının tutuşmasıyla çıkan yangında, tek katlı olan 2 ev kül oldu. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını gözyaşları dökerek izledi.

Tekirdağ Malkara'da yangın 2 evi kül etti - Sayfa 1

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bahçedeki saman balyalarının tutuşmasıyla çıkan yangında tek katlı 2 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Ahmet Dallı (85), itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını gözyaşları dökerek takip etti.

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Tekirdağ Malkara'da yangın 2 evi kül etti - Sayfa 2

Malkara'nın kırsal Sağlamtaş Mahallesinde çiftçilik yapan Hüseyin Anlar'ın evinin bahçesinde bulunan yaklaşık 500 saman balyası henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

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Tekirdağ Malkara'da yangın 2 evi kül etti - Sayfa 3

Balyaların alevi rüzgarın da etkisiyle yan tarafında bulunan Ahmet Dallı'ya ait tek katlı iki eve sıçradı.

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Tekirdağ Malkara'da yangın 2 evi kül etti - Sayfa 4

Ev sahibi Dallı ile mahalle sakinleri yangına hortum ve kovalarla su dökerek söndürmeye çalışırken, alevler rüzgarın de etkisiyle kısa sürede tüm evi sardı.

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