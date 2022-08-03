Teker teker veda ediyorlar! TRT'nin sevilen dizisi Seni Kalbime Sakladım'dan beklenmedik karar
TRT ekranlarının sevilen dizisi Seni Kalbime Sakladım dizisi için final çanları çalmaya başladı. Beklenen reytingleri karşılayamayan dizinin final kararı aldığı iddia edildi.
TRT1 ekranlarının ilgiyle takip edilen yaz dizisi Seni Kalbime Sakladım reyting kurbanı oldu. Başarılı oyuncuların rol aldığı dizinin beklenen reytingleri yakalayamaması sonucu final kararı aldığı iddia edildi. Dizinin final kararı sosyal medyada gündem oldu.
Başrollerini Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz’ın paylaştığı Seni Kalbime Sakladım dizisi bu yaza erken veda eden diziler arasında yer aldı.
Bu sezonun yaz dizileri gibi düşük reyting kurbanı olan TRT1 dizisinde yönetmen koltuğuna Şenol Sönmez oturuyor.
Sevilen dizide Gökçe Akyıldız, Osman Alkaş, Mehtap Bayri, Gülseren Gültunca ve Elçin Afacan gibi başarılı oyuncularda rol alıyor.