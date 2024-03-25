Tek adam tek lider

Bir lider düşünün davası için hiç durmadan, uyumadan, yemeden, içmeden yürümeyen hep koşan…

2002’den bu yana davasıyla yatıp kalkan, nefes alan…

Davasına sevdalı, ülkesine sevdalı…

Halkın gönlünde taht kurmuş, ömrünü vakfetmiş, bedel ödemiş…

Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanlarda olmasa AK Parti ve belediyeleri bu güce sahip olabilir miydi? Erdoğan tek başına sürüklüyor, itekliyor. Kadrolarda, liderdeki adanmışlık maalesef yok. 1994’ te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, başbakan ve cumhurbaşkanı olan ve halkıyla diyaloğunu her daim diri tutan Erdoğan meydanlarda olmasa, mitinglerde olmasa AK Parti bu denli güçlü olabilir miydi?

AK Parti'den Yeniden Büyük İstanbul mitingi

Yerel seçime artık bir hafta kaldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Yeniden Büyük İstanbul Mitingi gerçekleşti.” Erdoğan, mitinge 650 bin kişi var. Biz bu meydandan bir buçuk milyona alıştık.” dedi. Tek tek İstanbul ve 39 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı.

YRP istifa eden SUAT PAMUKÇU AK Parti'ye katıldı.

Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AKP'ye katılan Suat Pamukçu'ya rozetini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Öncesinde yapılan "Rüzgâr misali savrulan Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti saflarına gelen milletvekili Suat Pamukçu'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetini takacak" anonsu dikkat çekti.

Buna karşılık Fatih Erbakan’da “birileri mal bulmuş mağribi gibi yolunu şaşırmışlara rozet takmış olabilir. Biz 6 ayda 270 bin kişiye rozet taktık.” ifadesini kullanmış.

En kibar ifadeyle siyasi nezaketsizliktir. Necmettin Erbakan gibi bir babanın oğlunun ağzına yakışmayan ifadedir.

Seçime son yedi gün kaldı. İstanbul’un bazı ilçelerinde herhangi bir değişiklik olmadan devam edilmesi muhtemel Kağıthane, Bağcılar ve Gaziosmanpaşa gibi…

Bazı ilçelerde başa baş giderken, bazılarında komple bir değişim olacak. Sarıyer bunlardan biri. Şimdiki belediye başkanı CHP’li Şükrü Genç’i partisi aday göstermedi. O da bağımsız aday olarak seçime girdi. Bunun yanı sıra CHP Sarıyer Belediye Başkan adayı Mustafa Oktay Aksu aday gösterildi.

AK Partinin adayı Hüseyin Coşkun Sarıyer’in öz evladı.

Eğitim hayatından tutun sosyal hayatına kadar her şeyi Sarıyer’de. Sarıyer sevdalısı, genç, dinamik, pozitif bir siyasetçi.

20 Ocaktan bu yana meydanlarda halkla kucaklaşıyor.

İnsan öncelikli, hizmet odaklı, Sarıyer’e değer katmak için yola çıkan ve Sarıyer’e gerçek ruhunu, kimliğini ve hak ettiği yüksek standartlara kavuşturmak için “Var mısın Sarıyer” diyen demokrasi şölenini yaşatan…

Sarıyer CHP’nin kalesi sayılan ilçelerden

Sarıyer’de 28 Mayıs seçimlerinde CHP yüzde 56 oy alırken AK Partinin oyu yüzde 44 de kaldı.

Yerel seçimde parti değil kişilerin öne çıkacağını düşünüyorum.

AK Parti Sarıyer Belediye başkan Adayı

Hüseyin COŞKUN 46 yaşında,

Güleryüzlü, pozitif ve enerjisi yüksek.

Evli, 3 evladı var ve Sivas’lı.

Gece gündüz, iftar sahur demeden çalışan Hüseyin Coşkun…

Neler neler yapıyor?

Öncelikle samimiyetle yol alıyor, bu da geçiyor vatandaşa.

Sarıyer’de esnaf ziyaretleri,

Kanaat önderleri ve STK ziyaretleri,

Özel ilgiye muhtaç çocuklar ve ailelerini birebir ziyaretler,

Dernek, kurum ve kuruluşlar….

Sahur, iftar programları ve ilçede bulunan üniversite öğrencileriyle hasbihal sohbetleri…

Günün her saatini Sarıyer ve Sarıyerlilere ayrılmış durumda.

Hüseyin Coşkun’un Down sendromlu çocuklar ve aileleri için gerçekleştirmeyi planladığı proje tek kelimeyle HARİKA.

Aynı şekilde yaş almış değerli büyüklerimiz için Gümüşderede yapılması planlanan yaşlı bakım evi projesi… ve daha pek çoğu

Bütün bunlar ve bunlar gibi niceleri

Sosyo ekonomik, sosyo kültürel anlamda yüksek düzeyde olan Sarıyer’de kültürel etkinlikler Kağithane’de yapılan etkinliklerin onda birine denk geliyor. Oysaki bu etkinliklerin yapılması Sarıyer gibi muhteşem bir ilçeye ayrı bir değer katacaktır.

Sarıyer’in kentsel dönüşüm adımları,

Sarıyer’in imar sorunu,

Sarıyer’in hak ettiği yere ulaşması için Hüseyin Coşkun;

“Ben Sarıyer için varım, 1 Nisan’da hep beraber yol alalım” diyerek çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Emeğinize ve yüreğinize sağlık Hüseyin Coşkun.