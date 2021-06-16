Tecavüz, tapeler, kadın pazarlama! Seren Serengil Mehmet Ali Erbil'i tuttu Seda Sayan'a şok sözler
Mehmet Ali Erbil'in sitemkar sözleri sonrası çılgına dönen Seda Sayan ortaya attığı tecavüz suçlamasıyla ortalığı karıştırdı. Yaşanan kavgaya dahil olan Seren Serengil paylaşımını 4 dakika sonra silerek çark etti. Serengil'den açıklama geldi.
Sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süre tedavi gören Mehmet Ali Erbil, bir dönem yakın dostu olan Seda Sayan’ın arayıp sormadığını sitem ederek "Seda Sayan, iki senedir beni aramadı. Bir kez bile sağlık durumumu sormadı." demişti.
Geçirdiği zorlu günlerde yakın dostu tarafından yalnız bırakılan Erbil "Yakın arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı fakat Seda Sayan beni aramayı bırakın, menajerime bile sağlık durumumu sormadı." ifadelerini kullanmıştı.
Hastane sürecinde yanında olan dostlarını sayan Erbil "Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere yanımdan ayrılmadılar” açıklamasında bulunmuştu.
Hafta sonu estetik kliniğine giden Erbil, sitemkar sözleri sonrasında 'Fransız Askısı' yaptıran Sayan'a gönderme yaparak "Seda Sayan'a benzemeye geldim" demişti.