Tecavüz skandalı ifşa oldu! Domuz gecesi seks partisinde kabus: Babamın sesini duydum
Amerikan eğlence kültürünü baştan aşağıya değiştiren Playboy’un kirli tarihi ortaya çıkmaya başladı. Eski Playboy yıldızlarının tanıklığına dayanan ve önümüzdeki günlerde yayınlanacak belgeselde, Playboy’un kurucusu Hugh Hefner'ın kişiliğine ilişkin bilinmeyenler anlatıldı.
Dünyanın en ünlü erkek dergisi Playboy'un 2017’de hayatını kaybeden kurucusu Hugh Hefner'ın kirli ve karanlık tarihi gün yüzüne çıkmaya başladı.
ABD merkezli ulusal televizyon kanalı A&E'de 24 Ocak’ta yayınlanacak 10 bölümlük “Secrets of Playboy” (Playboy'un Sırları) adlı belgeselin ön gösteriminde, Hefner'in eski kız arkadaşları, çalışanları ve arkadaşlarına yer verilen bir bölüm yayınlandı.
91 yaşında hayatını kaybeden Hefner'ın Los Angeles kentinde bulunan ve Playboy Malikanesi’nde birbirinden aykırı eğlence geceleri düzenlediği iddia ediliyor.
Buna göre, Hefner ve arkadaşları perşembe geceleri “çirkin” olarak gördükleri seks işçilerini bir araya getirerek “Domuz Gecesi” adını verdikleri partilerde kadınları aşağıladıkları öne sürüldü.