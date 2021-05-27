'Tecavüz odası var' deyip açıkladı! Ünlü şarkıcının yaptıkları kan dondurdu

ABD'nin New Hampshire eyaletinde polis, son zamanlarda taciz iddialarıyla gündeme gelen dünyaca ünlü şarkıcı Marilyn Manson hakkında tutuklama kararı çıkarttı. New Hampshire polisi tarafından yapılan açıklamada, Manson ve menajerlerinin tutuklama kararından bir süredir haberdar olduğu ancak dönüş yapmadığı belirtildi.