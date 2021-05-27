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'Tecavüz odası var' deyip açıkladı! Ünlü şarkıcının yaptıkları kan dondurdu

'Tecavüz odası var' deyip açıkladı! Ünlü şarkıcının yaptıkları kan dondurdu

'Sweet Dreams' (tatlı rüyalar) adlı parçasıyla dünya çapında şöhreti yakalayan 52 yaşındaki Marilyn Manson hakkındaki iddialar şok etti.

'Tecavüz odası var' deyip açıkladı! Ünlü şarkıcının yaptıkları kan dondurdu

ABD'nin New Hampshire eyaletinde polis, son zamanlarda taciz iddialarıyla gündeme gelen dünyaca ünlü şarkıcı Marilyn Manson hakkında tutuklama kararı çıkarttı. New Hampshire polisi tarafından yapılan açıklamada, Manson ve menajerlerinin tutuklama kararından bir süredir haberdar olduğu ancak dönüş yapmadığı belirtildi.

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'Tecavüz odası var' deyip açıkladı! Ünlü şarkıcının yaptıkları kan dondurdu

Gilford Polis Departmanı, her suçlamanın bir yıldan az hapis cezası ve 2 bin dolara kadar cezası olabileceğini söyledi.

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'Tecavüz odası var' deyip açıkladı! Ünlü şarkıcının yaptıkları kan dondurdu

Marilyn Manson'ın eski asistanı Ashley Walters, cinsel taciz suçlamasıyla Manson'a dava açmıştı.

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'Tecavüz odası var' deyip açıkladı! Ünlü şarkıcının yaptıkları kan dondurdu

Walters'ın avukatları Manson'ın korkunç ve vahşi bir patron olduğunu, arkadaşlarına "Walters'ı el ile taciz edip öpebileceklerini" söylediğini ve aralıksız 48 saat çalıştırdığını belirtmişti.

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