Tecavüz edip çıplak fotoğraflarını yayınladı! Müge Anlı Çığ ailesi davasında enişte bakın ne ceza aldı
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert'te yıllarca eniştesi tarafından istismar edilen Abdurrahman Çığ'ın olayı izleyenleri şok etmişti. Davada istismarcı eniştenin aldığı ceza belli oldu.
Müge Anlı'da gündeme gelen Çıg ailesi davası günlerce konuşuldu. İstismar, işkence ve dolandırma iddialarının bulunduğu olay, Palu Ailesi'ni hatırlattı.
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40 yaşındaki Abdurrahman Çığ, 20 yıllık eniştesi tarafından kandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı ve ekibine başvurdu.
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Eniştesinin evlendirme vaadiyle ilk 500 bin liralık senet imzalayan Abdurrahman Çığ, eniştesi tarafından tecavüze uğradığını da söyledi.
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Çığ'ın ormanda çekilmiş çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurduğu öğrenildi.
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