'TCG Kınalıada'da Atmaca füzesi kullanılacak

MİLGEM projesinin 4’üncü gemisi olan 'TCG Kınalıada', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete girdi.

10 tonluk bir helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına sahip olan Kınalıada’da ROKETSAN tarafından mille imkanlarla geliştirilen Atmaca füzesi kullanılacak.