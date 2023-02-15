TCG Bayraktar'da doğdu! 'Hatice' dünyada ve Türkiye'de ilk oldu
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HATAY'da depremzede Açıkbaş çiftinin ikinci çocukları TCG Bayraktar’a kurulan hastanede dünyaya geldi. Çift, çocuklarına Hatice ismini verdi.
Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonucu Murat ve Merve Açıkbaş çiftinin de evi hasar aldı.
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Hamile depremzede Merve Açıkbaş’ın doğum sancıları başlayınca ambulansla hastaneye sevk edildi.
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Kentteki deprem nedeniyle Açıkbaş’ı taşıyan ambulans tam teşekküllü hastaneye çevrilen TCG Bayraktar gemisine yönlendirildi.
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Açıkbaş’ın doğum için geldiği TCG Bayraktar’da İzmir’den gönüllü olarak afet bölgesine gelen Kadın Doğum Uzmanları olan Doç. Dr. Yaşam Kemal Akpak ve Op. Dr. Umut Erkök başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.
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