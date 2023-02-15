TCG Bayraktar'da doğdu! 'Hatice' dünyada ve Türkiye'de ilk oldu

Açıkbaş’ın doğum için geldiği TCG Bayraktar’da İzmir’den gönüllü olarak afet bölgesine gelen Kadın Doğum Uzmanları olan Doç. Dr. Yaşam Kemal Akpak ve Op. Dr. Umut Erkök başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.