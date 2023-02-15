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TCG Bayraktar'da doğdu! 'Hatice' dünyada ve Türkiye'de ilk oldu

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TCG Bayraktar'da doğdu! 'Hatice' dünyada ve Türkiye'de ilk oldu

HATAY'da depremzede Açıkbaş çiftinin ikinci çocukları TCG Bayraktar’a kurulan hastanede dünyaya geldi. Çift, çocuklarına Hatice ismini verdi.

TCG Bayraktar'da doğdu! 'Hatice' dünyada ve Türkiye'de ilk oldu

Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonucu Murat ve Merve Açıkbaş çiftinin de evi hasar aldı.

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TCG Bayraktar'da doğdu! 'Hatice' dünyada ve Türkiye'de ilk oldu

Hamile depremzede Merve Açıkbaş’ın doğum sancıları başlayınca ambulansla hastaneye sevk edildi.

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TCG Bayraktar'da doğdu! 'Hatice' dünyada ve Türkiye'de ilk oldu

Kentteki deprem nedeniyle Açıkbaş’ı taşıyan ambulans tam teşekküllü hastaneye çevrilen TCG Bayraktar gemisine yönlendirildi.

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TCG Bayraktar'da doğdu! 'Hatice' dünyada ve Türkiye'de ilk oldu

Açıkbaş’ın doğum için geldiği TCG Bayraktar’da İzmir’den gönüllü olarak afet bölgesine gelen Kadın Doğum Uzmanları olan Doç. Dr. Yaşam Kemal Akpak ve Op. Dr. Umut Erkök başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

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