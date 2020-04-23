TBMM 100 yaşında! 23 Nisan törenleri başladı bir asırlık gurur
Bugün Meclis'in açılışının 100. yılı kutlanıyor... İlk tören TBMM'de yapıldı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindekiler Meclis'te Atatürk Anıtı önünde tören yaptı. Ardından Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bazı bakanlar, CHP ve İYİ Parti liderleri Anıtkabir'e çıktı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziye Selçuk Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk mozelesine çelenk koyup saygı duruşunda bulundu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Meclis'teki Atatürk Anıtı'na çelenk koyup saygı duruşunda bulundu, ardından da siyasi parti liderleri ve milletvekilleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Kutlamalar yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle az sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
23 Nisan için ilk tören, bu sene 100. yılını kutlayan TBMM yerleşkesinde gerçekleşti. Törende katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törene, TBMM başkanvekilleri Celal Adan, Süreyya Sadi Bilgiç ve Levent Gök, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM idari personeli katıldı.
Meclis'teki ilk törenin ardından Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki devlet erkanı, Anıtkabir'deki törene katıldı. Anıtkabir'deki törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve çok sayıda siyasi isim katıldı.
Şentop: TBMM vatan evlatlarının emin ellerindedir
TBMM Başkanı Şentop, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve mesajını okudu: "Gazi Meclisimizin ilk reisi, Cumhuriyetin banisi büyük Gazi. Vatanın ilhaka mahkum edilmek istendiği tarihi dönemde Ya İstiklal Ya Ölüm şiarıyla yola çıkan Gazi Meclisimizin 100. açılış yıl dönümünü anmak ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak adına huzurunuzda bulunuyoruz. Emin olunuz ki TBMM, milli mücadelesinin manasına bağlı vatan evlatlarının emin ellerindedir. Ruhunuz şad olsun."