TBMM 100 yaşında! 23 Nisan törenleri başladı bir asırlık gurur

Şentop: TBMM vatan evlatlarının emin ellerindedir

TBMM Başkanı Şentop, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve mesajını okudu: "Gazi Meclisimizin ilk reisi, Cumhuriyetin banisi büyük Gazi. Vatanın ilhaka mahkum edilmek istendiği tarihi dönemde Ya İstiklal Ya Ölüm şiarıyla yola çıkan Gazi Meclisimizin 100. açılış yıl dönümünü anmak ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak adına huzurunuzda bulunuyoruz. Emin olunuz ki TBMM, milli mücadelesinin manasına bağlı vatan evlatlarının emin ellerindedir. Ruhunuz şad olsun."