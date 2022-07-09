Taze gelin Müge Anlı evlendikten sonra bakın ne yaptı! Resmen ilan etti
25 haziranda Emniyet müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile sade bir törenler nikah masasına oturan Müge Anlı, İnstagram hesabından soy adını değiştirdi. Ünlü sunucu daha önce canlı yayında evleneceğini duyurmuştu.
ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu 48 yaşındaki sunucu ve gazeteci Müge Anlı geçtiğimiz ay canlı yayında evleneceğini açıklamıştı.
Sezon finali öncesi canlı yayında mutlu haberi açıklayan ünlü sunucu "Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki... Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. Sizi okumuyorum!"
"Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim." diyerek evleneceğini açıklamıştı.
Müge Anlı, 25 Haziran'da 4. sınıf Emniyet Müdürü olan Şinasi Yüzbaşıoğlu ile sade bir düğünle nikah masasına oturdu.