Taze evlilikte çıkan kriz patlak verdi! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor
8 ay önce rüya gibi bir düğünle evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti hakkında geçtiğimiz günlerde 'evlilikte kriz' iddiaları ortaya atılmıştı. Ünlü çiftten yeni bir haber geldi. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti boşanma kararı aldıklarını duyurdu.
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, 8 ay önce rüya gibi bir düğünle evlenmişti. Henüz evliliklerinde bir yılı bile dolduramayan çift hakkında geçtiğimiz günlerde 'evlilikte kriz' iddiaları ortaya atılmıştı.
Evi terk ettiği de konuşulan güzel oyuncu Demet Özdemir, "Evliliklerde böyle şeyler olur" demişti. Ancak çiftten yakınlarına kötü haber geldi.
Çift terapistine de gittikleri söylenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evliliklerindeki krizi atlatamadı.
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un boşanma kararı aldıkları kendileri açıklamadan magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı.