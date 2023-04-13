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Taze evlilikte çıkan kriz patlak verdi! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor

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Taze evlilikte çıkan kriz patlak verdi! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor

8 ay önce rüya gibi bir düğünle evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti hakkında geçtiğimiz günlerde 'evlilikte kriz' iddiaları ortaya atılmıştı. Ünlü çiftten yeni bir haber geldi. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti boşanma kararı aldıklarını duyurdu.

Taze evlilikte çıkan kriz patlak verdi! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor

 Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, 8 ay önce rüya gibi bir düğünle evlenmişti. Henüz evliliklerinde bir yılı bile dolduramayan çift hakkında geçtiğimiz günlerde 'evlilikte kriz' iddiaları ortaya atılmıştı.

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Taze evlilikte çıkan kriz patlak verdi! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor

Evi terk ettiği de konuşulan güzel oyuncu Demet Özdemir, "Evliliklerde böyle şeyler olur" demişti. Ancak çiftten yakınlarına kötü haber geldi.

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Taze evlilikte çıkan kriz patlak verdi! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor

Çift terapistine de gittikleri söylenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evliliklerindeki krizi atlatamadı. 

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Taze evlilikte çıkan kriz patlak verdi! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un boşanma kararı aldıkları kendileri açıklamadan magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı.

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