Taze anne Hande Soral'ın binbir emekle gerçekleşen doğum hikayesi! "Dile kolay tam 16 saat.. "
Geçtiğimiz hafta bebekleri Ali'yi kucaklarına alan Hande Soral-İsmail Demirci çiftinin doğum hikayesini doktoru Furkan Kayabaşoğlu sosyal medya hesabından paylaştı! Ali bebeğin boy ve kilo detayı ise güzel oyuncu Soral'ın hamileliğinde ne kadar iyi beslendiğini gösterdi!
Geçtiğimiz hafta anne olan güzel oyuncu Hande Soral'ın 16 saat süren doğum anını, yaşadığı zorlukları, binbir emekle gerçekleşen doğum hikayesini doktoru Furkan Kayabaşoğlu sosyal medya hesabından paylaştı.
Hande bizi kendisine hayran bıraktı..
Soral'ın bu süreçte kendilerine hayran bıraktığını söyleyen Kayabaşoğlu duygularını şu sözlerle ifade etti..
"İnancı inanılmazdı"..
"Hiçbir şey kolay olmuyor. Saatler süren bir emek, dile kolay tam 16 saat.. " diyen Dr. Kayabaşoğlu, Soral'ın sürecin her dakikasında, her anında kendilerine olan inancının inanılmaz olduğunu söyledi..
"Ali patron bize mesajı vermişti"..
Güzel oyuncunun kasılmalarının daha evde başladığını söyleyen Dr. Kayabaşoğlu " Daha hastaneye girdiğimizde Ali patron bize mesajı vermişti; Ben ne dersem O" dedi.