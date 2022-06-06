Taze anne Hande Soral'ın binbir emekle gerçekleşen doğum hikayesi! "Dile kolay tam 16 saat.. "

"İnancı inanılmazdı"..

"Hiçbir şey kolay olmuyor. Saatler süren bir emek, dile kolay tam 16 saat.. " diyen Dr. Kayabaşoğlu, Soral'ın sürecin her dakikasında, her anında kendilerine olan inancının inanılmaz olduğunu söyledi..