Taytlı paylaşımı ve eşiyle yaş farkı olay olan Pınar Altuğ'tan sosyal medya tepkisi
Güzel oyuncu Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile birlikte Cem Yılmaz’ın yeni gösterisini izledi. Altuğ sosyal medyada kendisine yapılan eleştirilere de sert bir şekilde tepkisini gösterdi.
Şarkıcı Ebru Gündeş, Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti ve Buse-Volkan Bahçekapılı ikilisi önceki akşam Cem Yılmaz’ın Maslak'ta gerçekleştirilen gösterisini izledi. Gösteri önceki konuşan Pınar Altuğ kendisini eleştirenlere sert yanıt verdi.
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Gösteri öncesi ve sonrası Cem Yılmaz’ı kulisinde ziyaret eden Gündeş, çıkışta muhabirlerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi.
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Gösteriyi çok beğendiğini söyleyen Ebru Gündeş "Cem üstüne çok çok koyarak kendini çok geliştirmiş çok güzel bir gösteri oldu ben çok eğlendim" dedi.
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Yaz sezonunda neler yapacağını soran muhabirlere Ebru Gündeş “Aynen devam çalışıyorum, her şey çok güzel gidiyor" diyerek gösterinin düzenlendiği alandan ayrıldı.
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