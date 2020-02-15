Taytıyla olay yaratan Pınar Altuğ neden dizilerde oynamadığını açıkladı
Seçim döneminde giydiği olay yaratan taytı hakkında açıklamaları ile gündeme gelen Pınar Altuğ, neden televizyon ekranlarında yer almadığını açıkladı.
Televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın'da Meltem karakterine uzun yıllar hayat veren Pınar Altuğ, neden televizyon ekranlarında yer almadığını bir takipçisinin sorusu üzerine açıkladı.
Türkiye Güzeli seçilmesinin ardından oyunculuğa adım atan Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın'da sergilediği performans ile gönüllere taht kurmasına rağmen farklı bir projede yer almayı tercih etmedi.
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, takipçisinin ''Size neden hiç dizi teklifi gelmiyor?'' sorusuna kayıtsız kalamadı. Takipçisinin bu sorusu üzerine bir miktar rahatsızlık duyduğu anlaşılan Pınar Altuğ, şu cevabı verdi:
''Gelmediğine nasıl bu kadar emin olabildiniz? Gelen her teklif kabul edilir diye bir şey yoktur.''
Öte yandan 31 Mart Yerel Seçimler döneminde sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan Pınar Altuğ, giydiği dar tayt nedeniyle oldukça eleştirilmişti.