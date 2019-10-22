SON DAKİKA
CANLI YAYIN - Suriye'nin kaderi belirleniyor dünyanın gözü bu zirvede! Erdoğan ve Putin birazdan açıklama yapacak Haberin devamı.

Tayland Kralı Maha korumasını önce resmi metresi ilan etti daha sonra ünvanlarını söktü

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, eski yakın koruması olan Sineenat Wongvajirapakdi'yi önce 'resmi metresi' ilan etti metresi kraliçe olmak isteyince verdiği unvanları söktü aldı.

Sıra dışı yaşam tarzıyla dikkat çeken 67 yaşındaki Kral Maha, Mayıs'ta eski koruması olan 41 yaşındaki Kraliçe Suthida'yla evlenmiş, iki ay sonra 34 yaşındaki Sineaat'ı 'resmi metresi' ilan etmişti.

113

Tayland Kralı, Wongvajirapakdi'ye 'kralın soylu eşi' ünvanı ve tümgenerallik rütbesi unvanını vermişti. 

213

​Ancak, Wongvajirapakdi'ye ilişkin Kraliyetten yapılan resmi açıklamaya göre, genç kadın tüm ayrıcalıklarını kaybetti. 

313

Kraliçe olmak istedi

Bunun nedeni ise Wongvajirapakdi'nin 'aşırı hırslı' olması ve 'kendini kraliçenin statüsüne yükseltmeye çalışması' olarak açıklandı. 

413