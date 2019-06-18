Tavuklara her sabah düzenli dinletiyor günde 150 koli yumurta alıyor!

Muş’ta Leghorn cinsi 13 bin tavuk beslenen işletmede, tavuklara klasik müzik dinletilerek hem stresi alınıyor hem de yumurtada verim arttırılıyor.

İşletmede yaklaşık 13 bin Leghorn cinsi tavuk bulunmakta. 4 aylık alınan bu tavuklar şu anda altı aylık konuma gelmişler. Tavuklara sabah 05.00’te ışıkların açılmasıyla beraber akşam 20.00’e kadar Mozart ve Beethoven tarzı müzik dinletiyorlar.