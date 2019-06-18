Tavuklara her sabah düzenli dinletiyor günde 150 koli yumurta alıyor!
İhlas Haber Ajansı
Muş’taki bir kanatlı hayvan işletmesinde tavuklara her sabah Mozart ve Beethoven dinletilerek günde 150 koli yumurta elde ediliyor. Tavuklara klasik müzik dinletilmesi veterinerlerin de tavsiyesi.
Muş’ta Leghorn cinsi 13 bin tavuk beslenen işletmede, tavuklara klasik müzik dinletilerek hem stresi alınıyor hem de yumurtada verim arttırılıyor.
İşletmede yaklaşık 13 bin Leghorn cinsi tavuk bulunmakta. 4 aylık alınan bu tavuklar şu anda altı aylık konuma gelmişler. Tavuklara sabah 05.00’te ışıkların açılmasıyla beraber akşam 20.00’e kadar Mozart ve Beethoven tarzı müzik dinletiyorlar.
14
Bu müzik tavuklarda oluşan stresi yüzde 60-70 oranında düşürüyor. Müzik çalınmadığı zamanlarda tavuklarda bir agresiflik söz konusu oluyor. Bu müzik hayvanları doğal olarak rahatlatıyor.
24
Veterinerlerin tavsiyesiyle başlanmış müzik dinletilmeye.
34
Tam kapasiteye ulaştıklarında günlük 12 bin yumurta hedefliyorlar.
44