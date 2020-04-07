Tatlı patates çorbası nasıl yapılır mutlaka deneyin!

Tatlı patates Orta ve Güney Amerika kökenli olarak bilinen ve oldukça faydalı bir besin kaynağıdır. İçeriğinde bulundurduğu vitamin ve mineraller sayesinde ise günümüzde 100 den fazla ülkede yetiştirilmektedir. Sindirimi oldukça rahat ve kolay olan tatlı patates alerji yapma olasılığınında düşük olması sebebi ile birlikte bebeklerde de gönül rahatlığı ile kullanılabilmektedir.