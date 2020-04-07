Tatlı patates çorbası nasıl yapılır mutlaka deneyin!
Evde kolay bir şekilde yapabileceğiniz tatlı patates çorbası tarifini sizler için bir araya getirdik!
Tatlı patates Orta ve Güney Amerika kökenli olarak bilinen ve oldukça faydalı bir besin kaynağıdır. İçeriğinde bulundurduğu vitamin ve mineraller sayesinde ise günümüzde 100 den fazla ülkede yetiştirilmektedir. Sindirimi oldukça rahat ve kolay olan tatlı patates alerji yapma olasılığınında düşük olması sebebi ile birlikte bebeklerde de gönül rahatlığı ile kullanılabilmektedir.
Sizde başlangıç için farklı bir çorba tarifi arayışında olanlardansanız evde kolay bir şekilde yapabileceğiniz çorba tarifi olan tatlı patates çorba tarifini bir araya getirdik!
İşte sevdiklerinizle beraber afiyetle yiyebileceğiniz tatlı patates çorbası için ihtiyacınız olan malzemeler!
Malzemeler;
1 adet tatlı patates,
1 adet kırmızı elma,
500 ml.su,
1/3 su bardağı elma suyu,
1/2 çay kaşığı karabiber,
1/2 çay kaşığı tarçın,
1/2 çay kaşığı adaçayı
tatlı patates çorbası yapmak için yeterli olacaktır.