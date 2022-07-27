Tatillere doyamadılar! İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay'dan samimi tatil pozları

Siyah Beyaz Aşk dizisinde başrol paylaşan ve daha sonra sonra yakın arkadaş olan Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol Kuş Uçuşu adlı dijital dizi ile tekrardan bir araya gelmişlerdi. Aralarında aşk iddiaları çıkan ikili birlikte tatile gitmiş ve sonrasında iddiaları yalanlamıştı. Yakın arkadaş olduklarını söyleyen ikili ikinci kez birlikte tatile çıktılar.