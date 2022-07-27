Tatillere doyamadılar! İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay'dan samimi tatil pozları
Siyah Beyaz Aşk dizisinde başrol paylaşana Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol tatillere doymadı. Yakın arkadaş olan ikili çıktıkları Bodrum tatilinden sonra İstanbul'a dönmüştü. Yakın arkadaşlar bu sefer soluğu Kaz Dağların'da aldı.
Siyah Beyaz Aşk dizisinde başrol paylaşan ve daha sonra sonra yakın arkadaş olan Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol Kuş Uçuşu adlı dijital dizi ile tekrardan bir araya gelmişlerdi. Aralarında aşk iddiaları çıkan ikili birlikte tatile gitmiş ve sonrasında iddiaları yalanlamıştı. Yakın arkadaş olduklarını söyleyen ikili ikinci kez birlikte tatile çıktılar.
2017 yılında Kanal D' de yayınlanan ve bir dönemin çok konuşulan dizisi Siyah Beyaz Aşk'ta başrol paylaşan Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un uyumu çok konuşulmuştu.
Ünlü oyuncular geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Netflix dizisi Kuş Uçuşu'nda tekrardan bir araya gelmişlerdi. İbrahim Çelikkol'un eşinden ayrılması ile sıkı dost olan ikili hakkında aşk iddiaları çıkmıştı.
İddiaları yalanlayan ikili kısa bir süre sonra birlikte Bodrum Cennet Koyu'na tatile çıktılar. Tatilin tadını çıkartan ikiliden Birce Akalay arkadaşına verdiği pozları instagram hesabından duygusal bir notla paylaşmıştı.