'Tatile gidiyoruz' diyerek hastaneye getirdiği eşine böbreğini verdi

"İzmir'de tedavi gördüm ama olumlu sonuç alamadım. Doktorlar ameliyatı onayladı ama yapmadılar. Daha sonra koronavirüs sürecinde de ameliyat yapmadılar. Eşim bana sürpriz yaptı. Tatile gidiyoruz diye evden çıktık ama başka şeylerle karşılaştım. Bu da beni çok duygulandırdı. Çok mutlu oldum. Benim için sürpriz oldu. Kadir gecesi, Anneler Günü, Ramazan Bayramı sürecine denk gelmesi beni ayrıca mutlu etti."