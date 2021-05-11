'Tatile gidiyoruz' diyerek hastaneye getirdiği eşine böbreğini verdi
MUĞLA'nın Datça ilçesinde Emin Koca (45), 9 yıldır böbrek yetmezliği hastası olan 23 yıllık eşi İpek Koca'yı (43) ‘Tatile gidiyoruz" diyerek Bursa'ya götürüp, burada önceden anlaştığı özel hastanede böbreğini verdi.
Datça’da yaşayan İpek Koca'ya 2013'te el ve ayaklarında uyuşukluk şikayetiyle gittiği İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde, böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Burada yaklaşık 6 yıl tedavi gören Koca'nın hastalığı ilerleyince, doktorlar böbrek nakli olması gerektiğini söyledi. Emin Koca, diyalizi giren eşine böbreğini bağışlama kararı aldı. Kendisinin ve eşinin sağlık raporlarını Bursa'daki özel hastaneye gönderen Emin Koca, nakil için olumlu yanıt aldı.
Bunun üzerine Emin Koca, eşini Bursa’ya götürmek için plan yaptı. Koca, eşi İpek’e Bursa’ya tatile gideceklerini söyledi. Çift, 29 Nisan günü kente geldi. Otele gideceklerini ifade eden Koca, eşi İpek'i özel hastaneye götürerek sürpriz yaptı. Cuma günü Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oktay ve ekibi tarafından yapılan operasyonla Emin Koca’nın böbreği, eşine nakledildi.
Tatile gidiyoruz diye çıktım ama...
Tatil planları yaparken bir anda hayatının sürpriziyle karşılaştığını belirten İpek Koca şöyle konuştu: "6 yıl boyunca ilaçlarla idare ettim. Sonrasında böbrek işlem görmediği için diyalize girmek zorunda kaldım. 3 yıl boyunca da diyaliz tedavisi gördüm. Benim için zor bir süreçti. Eşim bu süreçte beni hiç yalnız bırakmadı. Son süreçte de böbreğinin birini bana verdi. Onun hakkını ödeyemem."
"İzmir'de tedavi gördüm ama olumlu sonuç alamadım. Doktorlar ameliyatı onayladı ama yapmadılar. Daha sonra koronavirüs sürecinde de ameliyat yapmadılar. Eşim bana sürpriz yaptı. Tatile gidiyoruz diye evden çıktık ama başka şeylerle karşılaştım. Bu da beni çok duygulandırdı. Çok mutlu oldum. Benim için sürpriz oldu. Kadir gecesi, Anneler Günü, Ramazan Bayramı sürecine denk gelmesi beni ayrıca mutlu etti."