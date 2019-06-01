Tatile gidenlere havuz uyarısı! Havuzun dibini görmeniz gerekiyor

Havuzlardaki hijyen kuralları: Ayrıca Hepatit A ve E adını verdiğimiz bazı viral enfeksiyonlar da görülebilir. Bunlar bulantı, kusma ve ishal ile seyredebildiği gibi erişkinlerde karaciğer yetmezliğine gidecek kadar ciddi enfeksiyonlara bile yol açabilir. O nedenle havuzlardaki hijyen kuralları çok önemli"