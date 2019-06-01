Tatile gidenlere havuz uyarısı! Havuzun dibini görmeniz gerekiyor
Bayramı tatil beldelerinde geçirecek vatandaşları 'kirli havuzlar' konusunda uyaran İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadriye Pulak, "Havuzun dibini görün" dedi.
Kirli havuzlara dikkat çeken Emsey Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadriye Pulak, tatilin kabusa dönmemesi adına önemli uyarılarda bulundu. Pulak, şu açıklamaları yaptı; "Kişisel hijyene dikkat etmezsek sağlığı ciddi ölçüde tehdit eden enfeksiyonlarla karşılaşabiliriz. İnsan vücut atıklarının suya karışmasıyla birlikte havuza geçen enfeksiyonlar kişinin gözüyle ve kulağıyla temas edebilir.
Bu suyun yutulmasıyla birlikte sindirim sisteminde ciddi hastalıklar görülebilir. Hastalar özellikle ishal, bulantı ve kusma şikayetiyle yaz aylarında sıklıkla hastanelere başvururlar. Mide ve bağırsak sistemini ilgilendiren hastalıklar ve ishalle seyreden enfeksiyonları sıkça görürüz.
Havuzlardaki hijyen kuralları: Ayrıca Hepatit A ve E adını verdiğimiz bazı viral enfeksiyonlar da görülebilir. Bunlar bulantı, kusma ve ishal ile seyredebildiği gibi erişkinlerde karaciğer yetmezliğine gidecek kadar ciddi enfeksiyonlara bile yol açabilir. O nedenle havuzlardaki hijyen kuralları çok önemli"
Havuzun dibini görün: Havuzda hijyenin sağlanması için hem kişiye hem de işletmeye bazı görevler düştüğünü belirten Uzm. Dr. Sadriye Pulak, "Baktığınız suyun çok temiz olması gerekiyor. Suyun dibini mutlaka görmelisiniz. Havuzun dezenfeksiyonun iyi yapıldığından emin olmanız gerekiyor.