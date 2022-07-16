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Tatilcilerin dönüş çilesi başladı! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Tatilcilerin dönüş çilesi başladı! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kurban Bayramı tatilini Güney Ege'nin gözde turizm merkezlerinde geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Özel araçlarıyla yola çıkanlar ile Dalaman ve Bodrum havalimanlarına gidenler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Tatilcilerin dönüş çilesi başladı! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın turistik ilçelerinde geçiren tatilciler, dönüş yolunda yoğunluğa neden oldu. 

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Tatilcilerin dönüş çilesi başladı! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Bayram tatili için Güney Ege'nin gözde turizm merkezleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Ula başta olmak üzere Muğla'nın ilçelerini tercih edenlerin önemli bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı.

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Tatilcilerin dönüş çilesi başladı! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Özel araçlarıyla yola çıkanlar ile Dalaman ve Bodrum havalimanlarına gidenler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

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Tatilcilerin dönüş çilesi başladı! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Fethiye'de dönüşe geçen tatilciler, Fethiye-Ölüdeniz kara yolunda yoğunluk oluşturdu.

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