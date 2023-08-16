Tatil yapan Nurgül Yeşilçay'dan bir garip poz: Merdivene sere serpe uzandı
Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken Nurgül Yeşilçay son olarak merdivenlere uzanarak verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izleyici tarafından oldukça beğenilen 'Veda Mektubu' dizisinde 'Alanur' karakterine hayat veren Nurgül Yeşilçay, bir süredir sıcak havanın tadını tatilde çıkarıyor.
16 kilo veren Nurgül Yeşilçay sosyal medyada fotoğraf paylaşarak güzelliğiyle hayranlarını mest etti.
Sevgilisi Necati Kocabay ile tatili yapan Nurgül Yeşilçay son olarak tatil pozlarını paylaşmıştı.
47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, siyah mayosu ile verdiği pozlardan sonra şimdi de vücudunu saran elbisesiyle merdivenlere sere serpe uzandı.