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Tatil yapan Nurgül Yeşilçay'dan bir garip poz: Merdivene sere serpe uzandı

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Tatil yapan Nurgül Yeşilçay'dan bir garip poz: Merdivene sere serpe uzandı

Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken Nurgül Yeşilçay son olarak merdivenlere uzanarak verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Tatil yapan Nurgül Yeşilçay'dan bir garip poz: Merdivene sere serpe uzandı

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izleyici tarafından oldukça beğenilen 'Veda Mektubu' dizisinde 'Alanur' karakterine hayat veren Nurgül Yeşilçay, bir süredir sıcak havanın tadını tatilde çıkarıyor. 

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Tatil yapan Nurgül Yeşilçay'dan bir garip poz: Merdivene sere serpe uzandı

16 kilo veren Nurgül Yeşilçay sosyal medyada fotoğraf paylaşarak güzelliğiyle hayranlarını mest etti.

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Tatil yapan Nurgül Yeşilçay'dan bir garip poz: Merdivene sere serpe uzandı

Sevgilisi Necati Kocabay ile tatili yapan Nurgül Yeşilçay son olarak tatil pozlarını paylaşmıştı.

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Tatil yapan Nurgül Yeşilçay'dan bir garip poz: Merdivene sere serpe uzandı

47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, siyah mayosu ile verdiği pozlardan sonra şimdi de vücudunu saran elbisesiyle merdivenlere sere serpe uzandı.

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