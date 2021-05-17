Tatil vakti geldi mavi işte Türkiye'nin en ünlü mavi bayraklı plajları!
Mavi Bayrak gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj ve marinalara verilen uluslar arası bir çevre ödülüdür. İşte Türkiye'nin en ünlü 10 mavi bayraklı plajı...
Mavi Bayrak, bir yıl geçerliliği olan, belirli kriterleri taşıyan plaj ve marinalara verilen bir çevre ödülüdür. Plajlar için başta temiz deniz suyu, sonrasında güvenilir bir ortam demektir. Bunun için plajlar sürekli kontrol edilir. Marinalar içinse deniz suyu analizleri istenmemekle birlikte diğer kriterler benzerlik göstermektedir. Mavi Bayrak programı, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından yürütülmektedir. 1985 yılında Fransa ile başlayan programa 44 ülke üyedir.
İşte Türkiye'nin birbirinden güzel 10 mavi bayraklı plajı:
1-Mermerli Plajı, Muratpaşa, Antalya
2-Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Beachpark, Konyaaltı, Antalya
3-Kumburnu Halk Plajı, Ölüdeniz, Fethiye, Muğla