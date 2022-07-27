Tarkan'ın klibinde oynayan güzel bakın kim çıktı! Sadece 10 saniye gözükmüştü...
90'lardan sonra 2000'lere damga vuran şarkılarıyla, kıvrak dans şovlarıyla, sahne kostümleriyle hafızalara kazınan Tarkan pademi sonrası suskunluğunu bozarak " Yap bi güzellik" şarkısını sevenlerinin beğenisine sundu. Megastarın klibinde eşi Pınar Tevetoğlu'nun oynadığı sanılıyordu ki çok geçmeden gerçek gün yüzüne çıktı. Bakın klipte 10 saniye gözüken güzel kim çıktı?
Şarkılarıyla, sahne şovlarıyla tanınan megastar lakabıyla adını dünyaya duyuran Tarkan "Yap bi güzellik" şarkısını sevenlerinin beğenisine sundu. Pandemi sonrası suskunluğunu bozan megastar şarkısının klibiyle sosyal medyaya damga vurdu. Klipte yer alan kişi Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu'na benzetilmişti ki gerçek ortaya çıktı. Tevetoğlu'na benzerliği ile dikkat çeken kadının Brezilyalı model Giulia Vaz olduğu öğrenildi.
Tarkan, 'Yap Bi Güzellik' adını verdiği yeni şarkısını sevenleriyle buluşturdu. Ünlü şarkıcı Tarkan'ın klibinde yer alan güzelin kimliği belli oldu.
Pandemi sonrası suskunluğunu bozan Tarkan, bu kez de 'Yap Bi Güzellik'le sevenlerinin karşısına çıktı.
Yeni şarkısı oldukça beğenilen Tarkan'ın klibinde ismi açıklanmayan bir kadın rol almıştı. Klibin son sahnesinde yer alan kadının Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu olduğu sanılmıştı.