Tarkan'ın evine ayılar saldırdı Megastar bakın ne karar verdi
RİZE'de yaylada evi bulunan Megastar Tarkan'ın evine ayılar saldırınca maddi hasar oluştuğu öğrenildi.
Doğayla iç içe yaşamayı seven hatta kızı Liya'nın ilk söylediği kelimenin ''Ağaç'' olduğu belirten Tarkan, memleketi Rize'de bir yayla evi satın almıştı. Kızıyla sıklıkla orman yürüyüşleri yapan, hayvan hakları konusunda çalışmaları bulunan Tarkan'ın yayladaki evine ayılar saldırdı.
Kışın gelmesiyle ormanın içinde kendisine yiyecek bulamayan ayılar, kış mevsiminde boşalan yayladaki evlerin içine girerek talan etmeye başladı. Ayıların maddi zarar verdikleri evlerden biri de Megastar'ın İkizdere Rüzgarlı Yaylası'ndaki evi oldu.
Yayladaki evlerin kapılarını kırarak yiyecek arayan ayıların evlere verdiği zarar Tarkan'ın kulağına gidince ise Megastar, yardımcılarına talimat verdi.
Tarkan'ın kendi evinin yanı sıra orada bulunan diğer evlerin de tamiri konusunda destek olunmasını istediği öğrenildi.